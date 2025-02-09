Названа площадь пожара, охватившего банный комплекс в подмосковных Химках

В подмосковных Химках на улице Железнодорожной сотрудники МЧС тушат банный комплекс, в котором произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МЧС, пламя распространилось на площади 100 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара задействованы 28 специалистов и семь единиц техники.

До этого SHOT сообщал, что из горящих Николаевских бань эвакуировано около 10 человек.

Вечером 8 февраля стало известно о возгорании в здании Электрозавода в Москве. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. Источник в экстренных службах города допустил, что его причиной могло быть короткое замыкание в электрооборудовании.

Огонь распространился на площади примерно 800 кв. м, к борьбе с ним были привлечены 60 человек, 16 единиц техники и пожарный поезд. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности. Пожарные спасли около 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.