Площадь пожара на востоке Москвы достигла 800 кв. м

Площадь пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве выросла до 800 кв. м

Площадь пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы увеличилась до 800 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб.

По его словам, интенсивность горения снижается.

Представитель оперативных служб также заявил, что в результате пожара пострадали пять человек.

В МЧС России рассказали, что при ЧП в этом административном здании пожарные спасли порядка 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спасательных устройств.

По информации телеканала «Россия 24», в горящем здании могут находиться около 70 человек, заблокированных огнем, в том числе дети.

О возгорании в одном из корпусов бывшего предприятия в столичном районе Преображенское стало известно вечером 8 февраля. В здании в том числе расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. SHOT утверждает, что пожар начался во время фотосессии танцоров. В борьбе с огнем участвуют 60 человек и 16 единиц техники. Возгоранию был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности.

Ранее была названа возможная причина пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы.