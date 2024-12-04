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Браконьеров с сотнями литров черной икры поймали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае поймали браконьеров с сотнями литров черной икры

В Хабаровском крае стражи порядка поймали браконьеров с сотнями литров черной икры и рыбой осетровых пород. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, двое местных жителей незаконно купили более 250 литров черной икры — у них нашли 519 контейнеров по 0,5 литра. У них также обнаружили 31 фрагмент рыб осетровых пород. Незаконный груз они перевезли в село Богородское.

Стражи порядка пресекли нелегальную деятельность и изъяли икру и рыбу. В отношении предполагаемых преступников возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте водных биологических ресурсов. Одному из мужчин предъявили обвинение, фигуранта заключили под стражу.

Следователи назначили необходимые экспертизы. Детали и обстоятельства совершения преступления на данный момент устанавливаются.

Ранее стало известно, что бутерброд с икрой подорожал для россиян в два раза с 2023 года.

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