Браконьеров с сотнями литров черной икры поймали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стражи порядка поймали браконьеров с сотнями литров черной икры и рыбой осетровых пород. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, двое местных жителей незаконно купили более 250 литров черной икры — у них нашли 519 контейнеров по 0,5 литра. У них также обнаружили 31 фрагмент рыб осетровых пород. Незаконный груз они перевезли в село Богородское.

Стражи порядка пресекли нелегальную деятельность и изъяли икру и рыбу. В отношении предполагаемых преступников возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте водных биологических ресурсов. Одному из мужчин предъявили обвинение, фигуранта заключили под стражу.

Следователи назначили необходимые экспертизы. Детали и обстоятельства совершения преступления на данный момент устанавливаются.

Ранее стало известно, что бутерброд с икрой подорожал для россиян в два раза с 2023 года.