Бывший сожитель украл у ростовчанки 12 банок черной икры на 300 тысяч рублей

Житель Ростовской области обокрал бывшую сожительницу, он стащил из ее холодильника 12 банок черной икры, предназначенной для продажи. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Жительница Ростова-на-Дону обнаружила пропажу 12 банок черной икры из холодильника, который стоял во дворе ее дома. Женщина хранила товар, предназначавшийся для продажи и обнаружив, что икра исчезла, обратилась в правоохранительные органы.

К краже оказался причастен бывший сожитель потерпевшей, мужчина приходил в гости к их общему ребенку и воспользовавшись отсутствием хозяйки, совершил кражу. Общий ущерб составил 300 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Дагестане юноша собрался сделать предложение девушке и ограбил ради этого своего дядю. Молодой человек пробрался в дом родственника, пока тот был в отъезде, и украл 250 тыс. рублей и золотые украшения стоимостью в 150 тысяч. Мужчина вскоре обнаружил пропажу и сразу понял, кто именно причастен к преступлению. Племянник, случайно забывший в доме родственника свою куртку, признался в содеянном.

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