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Бывший сожитель украл у ростовчанки 12 банок черной икры на 300 тысяч рублей

Mash: в Ростове-на-Дону мужчина украл 12 банок черной икры у своей бывшей
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Телеграм-канал Don Mash

Житель Ростовской области обокрал бывшую сожительницу, он стащил из ее холодильника 12 банок черной икры, предназначенной для продажи. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Жительница Ростова-на-Дону обнаружила пропажу 12 банок черной икры из холодильника, который стоял во дворе ее дома. Женщина хранила товар, предназначавшийся для продажи и обнаружив, что икра исчезла, обратилась в правоохранительные органы.

К краже оказался причастен бывший сожитель потерпевшей, мужчина приходил в гости к их общему ребенку и воспользовавшись отсутствием хозяйки, совершил кражу. Общий ущерб составил 300 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Дагестане юноша собрался сделать предложение девушке и ограбил ради этого своего дядю. Молодой человек пробрался в дом родственника, пока тот был в отъезде, и украл 250 тыс. рублей и золотые украшения стоимостью в 150 тысяч. Мужчина вскоре обнаружил пропажу и сразу понял, кто именно причастен к преступлению. Племянник, случайно забывший в доме родственника свою куртку, признался в содеянном.

Ранее в Москве мужчина похитил из клиники 30 тысяч рублей, чтобы сводить возлюбленную в ресторан.

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