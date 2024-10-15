В Хабаровске пограничники изъяли сотни кг незаконно добытой черной икры и осетрины

Пограничники изъяли в Хабаровске более 400 кг черной икры, которую двое россиян пытались провезти без документов, подтверждающих законность происхождения продукта. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Злоумышленники спрятали икру и фрагменты рыб осетровых видов в двух автомобилях рефрижераторного типа. По предварительным данным, ущерб, нанесенный правонарушителями водным биологическим ресурсам, может составлять более 84 млн рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи и оборота особо ценных водных биоресурсов (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ).

В прошлом году в Корсаковском районе на юге Сахалина пограничники задержали группу браконьеров за незаконную скупку и переработку трепанга дальневосточного. Всего было изъято почти 16,5 тыс. экземпляров трепанга. По словам представителей пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, предварительно рассчитанный ущерб от незаконной добычи водных биологических ресурсов составил свыше 11 млн рублей, так как не было предоставлено документов, подтверждающих законность добычи.

Ранее на Сахалине задержали «черных рыбаков» с икрой на 20 млн рублей.