Помощник Путина рассказал об умении президента разговорить любых людей

Президент России Владимир Путин умеет разговорить любых людей, в том числе молодых ученых, которые испытывают волнение перед общением с ним. Об этом рассказал помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

6 февраля в преддверии Дня российской науки Путин в Кремле вручил президентские премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год, после чего поговорил с лауреатами.

«Когда ребята встречаются с президентом, то у них наступает зажатость, но наш президент умеет разговорить самых разных людей. Вы же видели, что разговор-то пошел!» — сказал Фурсенко.

Во время вручения премий Путин заявил, что российским исследователям предстоит решать важные задачи и разрабатывать решения, которые будут лучше иностранных аналогов. Президент подчеркнул, что такие разработки должны обеспечить технологическое преобладание России в ключевых перспективных направлениях.

Также российский лидер обратил внимание, что количество молодых ученых, выбирающих работу за границей, примерно сопоставимо с числом тех, кто возвращается обратно. По словам главы государства, лишь небольшая часть, около 5-7%, уходит за пределы страны, и примерно столько же возвращается в Россию.

Ранее стали известны лауреаты премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых.