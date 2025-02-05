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Объявлены лауреаты премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых

Премии президента РФ для молодых ученых в 2024 году удостоились три работы
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Depositphotos

Премии президента РФ для молодых ученых за 2024 год удостоились четверо молодых ученых за исследования в области физикохимии, сельского хозяйства и космических технологий. Об этом сообщило официальное интернет-представительство президента России.

Имена лауреатов объявили помощник Президента Андрей Фурсенко и председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте по науке и образованию Никита Марченков.

Премия присуждается молодым исследователям, чьи работы направлены на разработку передовых технологий и материалов, а также на укрепление обороноспособности страны. Среди победителей 2025 года — ученые из разных областей, чьи разработки касаются как сферы высоких технологий, так и аграрной науки.

Вадим Игоревич Попков и Кирилл Дмитриевич Мартинсон из Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе были удостоены награды за разработку технологии многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе, которые используются в СВЧ-радиоэлектронике. Эта работа сыграла важную роль в развитии импортозамещении и опережающего развития в области радиоэлектронных технологий.

Елена Александровна Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины получила премию за инновационные методы, способствующие эффективному использованию генетического и репродуктивного потенциала в российском животноводстве. Ее исследования направлены на повышение продуктивности и устойчивости животноводства, что имеет важное значение для развития аграрного сектора.

Наталья Игоревна Черкашина из Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова была награждена за создание высокоэффективных радиационно-защитных композитов, которые обеспечивают безопасность как космонавтов, так и радиоэлектронных систем космических аппаратов.

Премия Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых вручается с 2008 года. С 2019 года размер денежного вознаграждения составляет пять миллионов рублей.

Ранее нобелевский лауреат назвал срок появления лекарства, разработанного ИИ.

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