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Путин назвал задачи, которые стоят перед российскими учеными

Путин: ученым РФ предстоит создавать решения, превосходящие зарубежные аналоги
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Maxim Shemetov/Reuters

Российским исследователям необходимо будет решать важные задачи и разрабатывать решения, которые будут лучше иностранных аналогов. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время вручения президентской премии за науку и инновации для молодых ученых за 2024 год, пишет РИА Новости.

«Вы прокладываете свой путь в науке в непростое время. Подобно поколениям отечественных атомщиков и космонавтов, вам и вашим сверстникам, нынешним аспирантам и студентам, предстоит решать по-настоящему значимые, вдохновляющие и исторически важные задачи. Важно создать решения и продукты, которые превзойдут зарубежные варианты», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что такие разработки должны обеспечить технологическое преобладание России в ключевых перспективных направлениях. «Нашей стране нужны открытия, изобретения и реальный научный вклад в достижение национальных целей развития», — добавил он.

Российский лидер также обратил внимание, что количество молодых ученых, выбирающих работу за границей, примерно сопоставимо с числом тех, кто возвращается обратно. По словам президента, лишь небольшая часть, около 5-7%, уходит за пределы страны, и примерно столько же возвращается в Россию.

Ранее стали известны лауреаты премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых.

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