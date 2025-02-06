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Путин заявил, что число уезжающих за границу ученых сравнимо с числом возвращающихся

Путин: доля уезжающих за рубеж молодых ученых равна числу возвращающихся в РФ
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Количество молодых ученых, выбирающих работу за границей, примерно сопоставимо с числом тех, кто возвращается обратно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения молодых исследователей, его слова приводит ТАСС.

По словам президента, лишь небольшая часть, около 5-7%, уходит за пределы страны, и примерно столько же возвращается в Россию.

Путин подчеркнул, что страна продолжит создавать условия для того, чтобы талантливые ученые и специалисты могли максимально реализовать свой потенциал на родине, во благо России и ее граждан.

Как отметил Путин, подавляющее число участников грантовой программы Российского научного фонда, а именно 58%, продолжают развивать свою научную карьеру на территории России.

В январе министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал в интервью «Газете.Ru», что бизнес стал больше инвестировать в науку из-за геополитической ситуации и санкций. Многие технологии просто негде взять, поэтому приходится разрабатывать их в России.

Ранее стали известны лауреаты премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых.

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