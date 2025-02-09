На Сахалине опасаются отказа владельцев севшего на мель судна от ответственности

Глава Сахалина Лимаренко опасается отказа владельца севшего на мель судна от него

Глава Сахалина Валерий Лимаренко опасается, что владельлец севшего на мель китайского судна откажется от него. Об этом чиновник рассказал в своем Telegram-канале.

«Этот случай не первый: в 2021 году другое китайское судно село на мель в Холмском районе. Тогда его владельцы отказались решать проблему, переложив все расходы на регион», — рассказал Лимаренко.

Сейчас власти региона опасаются, что полный энергоресурсами сухогруз придется утилизировать им. Особую угрозу предоставляет возможный разлив содержимого судна.

До этого стало известно, что угрозы жизни экипажа судна, севшего на мель на Сахалине, нет. Инцидент с китайским судном произошел южнее порта Невельск вечером 8 февраля. На борту судна находятся 20 членов экипажа.

Перед этим Лимаренко заявлял, что капитан застрявшего судна не выходит на связь и не подает сигнала бедствия, из-за чего власти Сахалина пытаются связаться с ним через МИД России.

Ранее иранское судно село на мель в Астраханской области.