Иранское судно село на мель в Астраханской области

МЧС: теплоход «Персиан София» из Ирана сел на мель в Астраханской области

Теплоход, идущий из Ирана, сел на мель в Волго-Каспийском канале в Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону.

«На 152 км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход «Персиан София», — отмечается в сообщении.

Судно следовало из иранского порта Амирабад в Астрахань.

В результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал. На пароходе имеется запас продовольствия. Судно не получило повреждений, разлива топлива не произошло, добавили в МЧС.

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