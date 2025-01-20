Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иранское судно село на мель в Астраханской области

МЧС: теплоход «Персиан София» из Ирана сел на мель в Астраханской области
close
Shipspotter Stahl/marinetraffic

Теплоход, идущий из Ирана, сел на мель в Волго-Каспийском канале в Астраханской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону.

«На 152 км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель теплоход «Персиан София», — отмечается в сообщении.

Судно следовало из иранского порта Амирабад в Астрахань.

В результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал. На пароходе имеется запас продовольствия. Судно не получило повреждений, разлива топлива не произошло, добавили в МЧС.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. Произошел разлив нефтепродуктов, которые образовали на поверхности воды характерную пленку. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ростовской области теплоход с углем сел на мель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами