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Власти Сахалина не смогли получить сигнал от севшего на мель китайского судна

Власти Сахалина пытаются связаться с севшим на мель китайским судном через МИД
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Telegram-канал «Лимаренко Brief» (признан в РФ иностранным агентом)

Власти Сахалина пытаются связаться с севшим на мель китайским судном через Министерство иностранных дел России. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко в комментарии телеканалу «Вести 24», передает «Интерфакс».

По словам чиновника, застрявшее судно «под завязку» нагружено углеводородами — маслом, дизельным топливом и углем.

«Китайское судно не запрашивает никакой помощи, не объявляет ни SOS. <..> Мы считаем, что судно получило повреждения. Просто нам, что называется, внятно ничего не говорят от капитана судна», — рассказал Лимаренко.

Сухогруз находился в порту и принимал товары на борт, когда начался шторм. Затем судно начало идти в открытое море, однако, по всей видимости, экипаж не справился с управлением и оно село на мель. По окончании шторма водолазы исследуют его на наличие повреждений.

Инцидент с китайским судном произошел южнее порта Невельск вечером 8 февраля. На борту судна находятся 20 членов экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива нет.

Ранее иранское судно село на мель в Астраханской области.

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