Стало известно, что перевозило севшее на мель судно на Сахалине

Росморречфлот: китайское судно, севшее на мель на Сахалине, не было загружено мазутом

В Росморречфлоте заявили, что мазута в качестве груза на балкере «‎AN YANG 2», севшем на мель на Сахалине, нет, корабль перевозил тысячу тонн угля, в качестве топлива на нем 54 тонны дизеля и 706 тонн мазута. Об этом пишет РИА Новости.

«Все запасы находятся в «подвесных» танках. Топливу ничего не угрожает», — прокомментировали в ведомстве.

Следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории также нет, уточнили в Росморречфлоте.

В Невельском районе Сахалинской области ввели режим ЧС после того, как на мель село иностранное грузовое судно. Среди находящихся на борту 20 человек пострадавших нет.

Инцидент с китайским судном произошел вечером 8 февраля. Сухогруз находился в порту и принимал товары на борт, когда начался шторм. Затем судно направилось в открытое море, однако, по всей видимости, экипаж не справился с управлением, и оно село на мель. По окончании шторма водолазы исследуют его на наличие повреждений.

Позже стало известно, что следователи начали проверку. По данным ведомства, груженное углем судно, снимаясь с якоря, село на мель в районе морского порта. В СК заявили, что возможной причиной инцидента могли стать погодные условия.

Ранее иранское судно село на мель в Астраханской области.