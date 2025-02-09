Стала известна личность одного из напавших на полицейского в Дербенте

Сын бывшего главы Табасаранского района Республики Дагестан принимал участие в нападении на стража порядка в городе Дербенте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные силовые структуры.

«Один из задержанных <...> является сыном экс-главы Табасаранского района», — сказал источник агентства.

Другие подробности он уточнять не стал.

9 февраля трое неизвестных избили сотрудника правоохранительных органов в Дербенте, после чего один из нападавших завладел табельным оружием полицейского и выстрелил не менее восьми раз. Стража порядка доставили в больницу в тяжелом состоянии. После операции его состояние улучшилось, сейчас оно оценивается как средней степени тяжести.

Злоумышленники успели скрыться с места преступления до прибытия правоохранителей. Тем не менее специалистам удалось установить личности нападавших и взять их под стражу. Как рассказали в Следственном комитете РФ, в отношении граждан было возбуждено уголовное дело по двум статьям — посягательство на жизнь стража порядка и хищение огнестрельного оружия.

Ранее в сети появилось видео с нападением на полицейского в Дербенте.