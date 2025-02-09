Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна личность одного из напавших на полицейского в Дербенте

ТАСС: на полицейского в Дербенте напал сын экс-главы Табасаранского района
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Сын бывшего главы Табасаранского района Республики Дагестан принимал участие в нападении на стража порядка в городе Дербенте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные силовые структуры.

«Один из задержанных <...> является сыном экс-главы Табасаранского района», — сказал источник агентства.

Другие подробности он уточнять не стал.

9 февраля трое неизвестных избили сотрудника правоохранительных органов в Дербенте, после чего один из нападавших завладел табельным оружием полицейского и выстрелил не менее восьми раз. Стража порядка доставили в больницу в тяжелом состоянии. После операции его состояние улучшилось, сейчас оно оценивается как средней степени тяжести.

Злоумышленники успели скрыться с места преступления до прибытия правоохранителей. Тем не менее специалистам удалось установить личности нападавших и взять их под стражу. Как рассказали в Следственном комитете РФ, в отношении граждан было возбуждено уголовное дело по двум статьям — посягательство на жизнь стража порядка и хищение огнестрельного оружия.

Ранее в сети появилось видео с нападением на полицейского в Дербенте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами