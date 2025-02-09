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Медики рассказали о состоянии раненного в Дербенте полицейского

ТАСС: состояние раненного в Дербенте полицейского средней степени тяжести
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Полицейский, которого ранили во время стрельбы в дагестанском Дербенте, находится в городской больнице. Об этом сообщили ТАСС в медучреждении.

«Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое», — сказал источник агентства.

Утром 9 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщили, что в Дербенте ранили полицейского при исполнении. Неизвестные открыли огонь по сотруднику правоохранительных органов, в результате чего он получил серьезные травмы. Мужчину доставили в больницу.

Стражи порядка оперативно задержали троих человек по подозрению в нападении на полицейского. После инцидента следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Речь идет о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хищении огнестрельного оружия.

По данным МВД, напавшие на полицейского люди успели скрыться с места происшествия до прибытия стражей порядка. Тем не менее специалистам удалось установить личности подозреваемых и взять их под стражу.

Ранее в Республике Башкортостан трое мужчин записали на видео избиение полицейского.

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