В Дербенте задержали подозреваемых в нападении на полицейского

СК РФ: в Дербенте после нападения на полицейского задержали троих человек

Стражи порядка задержали троих человек по подозрению в нападении на полицейского в городе Дербенте в Республике Дагестан. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

Из заявления следует, что после произошедшего следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Речь идет о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хищении огнестрельного оружия.

По данным ведомства, напавшие на полицейского люди успели скрыться с места происшествия до прибытия стражей порядка. Тем не менее специалистам удалось установить личности подозреваемых и взять их под стражу.

«В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», — говорится в публикации.

9 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщили, что в Дербенте ранили полицейского при исполнении. Неизвестные открыли огонь по сотруднику правоохранительных органов, в результате чего он получил серьезные травмы. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как уточнили в СК РФ, изначально злоумышленники повалили стража порядка на землю и начали наносить ему удары руками и ногами. Впоследствии один из них завладел табельным оружием полицейского и выстрелил как минимум восемь раз.

Ранее в Республике Башкортостан трое мужчин записали на видео избиение полицейского.