В Дербенте ранили полицейского при исполнении

В Дербенте полицейский попал в больницу в тяжелом состоянии после стрельбы

Полицейского при исполнении ранили в Дербенте. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах Дагестана.

По данным агентства, неизвестный открыл стрельбу по сотруднику, который был при исполнении служебных обязанностей. Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии.

В центральной городской больнице Дербента сообщили журналистам, что врачи оперируют пациента.

До этого телеканал N1 сообщил о массовой драке с поножовщиной в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Потасовка произошла около здания миграционного центра в городе Нижневартовске, но причины конфликта не уточнялись.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП Нижневартовск». На кадрах видно большое количество людей, которые дерутся и валяют друг друга по снегу. Позже в Следственном комитете заявили о начале процессуальной проверки по данному факту. Кроме того, сотрудники ведомства инициировали передачу уголовного дела по ст. 111 УК РФ в свое производство.

Ранее в США произошла массовая драка из-за новых кроссовок от Nike.