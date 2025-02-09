Появилось видео избиения полицейского в Дербенте

В сеть попали кадры избиения полицейского на улице Дербента. Запись камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Сапа Кавказ».

На ролике видно, что группа людей вначале валит пострадавшего на пол, затем избивает его руками и ногами, а после один из них отбирает табельное оружие полицейского и стреляет в него.

По данным Telegram-канала «Жемчужина Юга», в момент задержания подозреваемые в избиении находились под воздействием наркотиков.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Подозреваемые в совершении этих преступлений уже задержаны. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

До этого сообщалось, что пострадавший полицейский попал в больницу в тяжелом состоянии. Его оперируют.

Ранее на видео попало, как мужчина битой разгромил авто, а потом избил его владельца в Башкирии.