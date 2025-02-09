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Названо количество мазута на борту судна, севшего на мель в Сахалинской области

Капитан Макаров: на борту севшего на мель «Анг Янг-2» находится 700 тонн мазута
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Telegram-канал «Лимаренко Brief» (признан в РФ иностранным агентом)

Около 800 тонн мазута и двигательного топлива находится на борту грузового судна, севшего на мель в Невельском районе Сахалинской области. Об этом рассказал исполняющий обязанности капитана морского порта Невельск Аркадий Макаров, видео с которым в своем Telegram-канале опубликовал губернатор региона Валерий Лимаренко.

«[На корабле находится] 700 тонн мазута <...> и порядка 100 тонн двигательного топлива», — сказал специалист.

В ночь на 9 февраля в Невельском районе Сахалинской области иностранное грузовое судно село на мель. Корабль «застрял» в районе морского порта Невельск, в тот момент на его борту находились 20 членов экипажа.

По данным Telegram-канала Baza, речь идет о китайском сухогрузе «Анг Янг-2». Журналисты выяснили, что в результате инцидента судно получило пробоину. Но, как рассказали в МЧС РФ, разлива топлива на месте происшествия зафиксировано не было.

Сейчас специалисты разрабатывают план по снятию корабля с мели. При этом в Невельском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее в Следственном комитете РФ прокомментировали инцидент с китайским сухогрузом «Анг Янг-2».

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