Китайский сухогруз с нефтепродуктами получил пробоину у Сахалина

Baza: китайский сухогруз с дизтопливом и мазутом получил пробоину у Сахалина

Китайский сухогруз «Анг Янг-2» с дизтопливом и мазутом получил пробоину в Невельском районе у берегов Сахалина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, на борту судна 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля. Сухогруз с 20 членами экипажа сел на мель южнее порта Невельск.

В МЧС Сахалинской области уточнили, что разлива топлива не наблюдается и в настоящее время прорабатывается вопрос о снятии судна с мели.

4 февраля сообщалось, что к Сахалинской области приближается циклон, который пройдет через Холмский, Невельский, Долинский, Корсаковский, Анивский районы и город Южно-Сахалинск.

В связи с циклоном на Сахалине введены ограничения в работе железнодорожного и автомобильного транспорта.

В конце января российский атомный ледокол «50 лет Победы» столкнулся с сухогрузом Yamal Krechet в Карском море. Инцидент произошел, когда ледокол вел судно сквозь льды и зацепил его левым боком.

Ранее иранское судно село на мель в Астраханской области.