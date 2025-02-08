На Сахалине на мель село иностранное судно

Иностранное грузовое судно село на мель в Невельском районе Сахалинской области

В Невельском районе Сахалинской области иностранное грузовое судно село на мель в ночь на 9 февраля. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

«Ночью 9 февраля (8 февраля мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что южнее порта Невельск село на мель иностранное грузовое судно», – отметили в ведомстве.

По данным ведомства, инцидент произошел южнее порта Невельск. На борту судна находятся 20 членов экипажа, в медицинской помощи они не нуждаются. Разлива топлива нет.

В настоящее время разрабатываются планы по снятию судна с мели.

4 февраля сообщалось, что к Сахалинской области приближается циклон, который пройдет через Холмский, Невельский, Долинский, Корсаковский, Анивский районы и город Южно-Сахалинск.

В связи с циклоном на Сахалине ввели ограничения в работе железнодорожного и автомобильного транспорта.

Ранее Иранское судно село на мель в Астраханской области.