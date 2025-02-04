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Жителей Сахалинской области предупредили о снегопаде и сильном ветре

МЧС: Сахалинскую область накроет циклон, ожидается снегопад и ветер до 25 м/с
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Depositphotos

К Сахалинской области приближается циклон, который 4 февраля пройдет через Холмский, Невельский, Долинский, Корсаковский, Анивский районы и город Южно-Сахалинск. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

В указанных районах и областном центре ожидается сильный снег, на побережьях порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.

Кроме того, во вторник «на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируются сильные осадки, ветер 20-25 м/с», отмечается в сообщении.

4 февраля на север столицы обрушился снегопад, аэропорт Шереметьево замело. Однако, несмотря на пургу за окном, в воздушной гавани самолеты приземляются и отправляются по расписанию.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на Урале и в Сибири температура может упасть до -35°C. По его словам, в первой половине этой недели столбик термометра может опуститься до отметки, которая будет на шесть градусов ниже климатической нормы, а затем в указанных регионах потеплеет до -15°C.

Ранее американский сурок разошелся в прогнозе на весну с российским.

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