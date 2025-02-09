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В Волгограде сняли ограничения на работу аэропорта

Росавиация: аэропорт в Волгограде возобновил прием и отправку самолетов
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imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт в Волгограде возобновил работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, воздушная гавань начала принимать и отправлять самолеты в 7:01 мск.

«В период действия временных ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Волгоград», — говорится в заявлении.

Работа аэропорта в Волгограде была приостановлена в ночь на 9 февраля в 00:32 мск. По словам Кореняко, ограничения были введены ради обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Позже аналогичное решение принял руководство аэропорта, расположенного в Нижнем Новгороде. Воздушная гавань прекратила принимать и отправлять самолеты в 4:40 мск.

Вечером 7 февраля в Мурманске ввели ограничения на работу местного аэропорта. Он не работал в период с 18:39 до 19:05 мск. Как рассказали в Росавиации, воздушная гавань приостановила прием и отправку самолетов в связи с необходимостью обеспечить безопасность полетов гражданских лайнеров.

Ранее в Росавиации сообщили об участившихся сбоях бортовых систем навигации.

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