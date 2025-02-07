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В аэропорту Мурманска сняли ограничения

В аэропорту Мурманска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Мурманска были сняты в 19:05 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

«Ограничения в аэропорту Мурманск отменены в 19:05 МСК», — говорится в заявлении.

В ведомстве пояснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров.

В 18:39 в целях обеспечения безопасности в аэропорту Мурманска были введены временные ограничения на работу.

В конце января Росавиация разослала авиакомпаниям рекомендации по обеспечению безопасности полетов в связи с участившимися сбоями в работе бортовых средств автоматизации управления движением и навигации из-за воздействия систем радиоэлектронной борьбы, которые российские войска используют для отражения атак украинских беспилотников.

Ранее аэропорт Пулково изменил расписание полетов из-за высокого атмосферного давления.

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