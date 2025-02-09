В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

Согласно заявлению представителя Росавиации, ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) были введены в аэропорту Гумрак в 00:32 мск.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — написал Кореняко.

8 февраля аэропорт Волгограда вводил временные ограничения в 21:38 мск.

В ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Жители города сообщали о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что падение обломков дронов привело к локальным возгораниям на территории нефтеперерабатывающего завода, но эти возгорания были оперативно ликвидированы.

8 февраля Минобороны РФ сообщало, что за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 18 беспилотников сбили над территорией Ростовской области, 11 — над Волгоградской областью, пять — над Белгородской и два — над Краснодарским краем.

Ранее жители Волгограда показали свои дома после массовой атаки беспилотников.