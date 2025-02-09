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Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Нижнего Новгорода введен план «Ковер»
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Роман Владимиров/РИА Новости

Аэропорт Нижнего Новгорода Стопино временно ограничил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале.

Согласно заявлению представителя Росавиации, временные ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода начали действовать в 04:40 мск.

В 00:32 мск 9 февраля план «Ковер» был объявлен в аэропорту Волгограда.

В ночь на воскресенье предупреждение об угрозе прилета беспилотников объявлялось в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях.

Атаки дронов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов дронов по России «будет увеличиваться».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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