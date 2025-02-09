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Россия работает над возвращением оставленной в Анталье девочки

Генконсул Ветрик: ведется работа по возвращению оставленной в Анталье девочки
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Shutterstock

Генеральное консульство РФ в Анталье работает над возвращением в Россию девочки, которую мать оставила в аэропорту курорта в октябре 2024 года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.

«Генконсульством ребенку оформлено гражданство России, свидетельство о рождении и загранпаспорт. Оказываем содействие профильным российским органам в работе по возвращению маленькой россиянки на Родину», — сообщил собеседник агентства.

13 октября Екатерина Бурназкина родила в туалете в аэропорту турецкой Антальи и бросила ребенка в унитазе. После этого она вместе со своей матерью предприняли попытку сбежать в Россию.

Младенца нашли в туалете, а женщин задержали и не пустили на рейс. Против молодой матери возбуждено уголовное дело, она арестована на время расследования. На допросе Екатерина заявила, что не знала о беременности.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Бурназкину будут судить в Турции по местным законам.

В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила 16 января, что эвакуировать девочку в Россию пока не удается, так как все еще ожидается разрешения от турецкой стороны.

Ранее Бурназкина сообщила адвокату, что хочет вернуться в Россию вместе с ребенком.

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