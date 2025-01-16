Стало известно местоположение рожденной в аэропорту Антальи девочки

Турецкие власти еще не выдали разрешение на выезд девочки, которую жительница Подмосковья оставила в аэропорту в октябре прошлого года. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

По ее словам, следствие продолжается и они поддерживают связь с консульством в Анкаре. В данный момент девочка временно проживает в детском приюте, а ее мать находится в следственном изоляторе. Как отметила Мишонова, эвакуировать девочку в Россию пока не удается, так как они все еще ожидают разрешения от турецкой стороны.

Как сообщалось в ноябре прошлого года, россиянку Екатерину Бурназкину, которая бросила собственную новорожденную девочку в аэропорту Антальи, будут судить в Турции по местным законам.

13 октября Бурназкина родила в туалете в аэропорту турецкой Антальи и бросила ребенка в унитазе. После этого она вместе со своей матерью попыталась сбежать в Россию. Младенца нашли в туалете, а женщин задержали и не пустили на рейс. Против молодой матери возбуждено уголовное дело, она арестована на время расследования. На допросе Екатерина заявила, что не знала о беременности.

Ранее оставившая новорожденную в аэропорту Антальи россиянка придумала ей имя.