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Бросившая дочь в аэропорту Антальи женщина хочет вернуться с ней в Россию

Адвокат Полат: бросившая дочь в Анталье женщина намерена вернуться с ней в РФ

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dha.com.tr

Екатерина Бурназкина, гражданка РФ, которая оставила свою новорожденную дочь в аэропорту турецкой Антальи, сообщила адвокату, что хочет вернуться в Россию вместе с ребенком. Об этом пишет газета Milliyet.

Турецкий адвокат Айшегюль Полат рассказала в беседе с изданием, что встретилась в тюрьме с россиянкой и ее матерью. По словам юриста, ее подопечная не знала о своей беременности до момента родов.

«В науке известны такие случаи, они известны как «скрытая беременность», когда женщина до 4-5 месяца не подозревает, что беременна... Моя клиентка — молодая девушка с избыточным весом, из-за гормональных нарушений особых изменений в теле не произошло», — заявила Полат.

Она сообщила, что за четыре-пять дней до инцидента Бурназкина вместе с матерью обратилась в частную клинику Аланьи «с жалобами на пищеварение». Там девушке оказали помощь и выписали лекарства, отправив домой. При этом врачи не обнаружили беременность, продолжила Полат.

Адвокат отметила, что молодая женщина родила ребенка в туалете и ушла оттуда, поскольку «была в шоке и не понимала, что произошло».

«Бурназкина и ее мать до сих пор в шоке и не до конца оправились, они очень сожалеют о случившемся. Единственное, чего они сейчас хотят — поехать в РФ к семьям с ребенком в здоровом состоянии. Сейчас они хотят забрать ребенка», — сказала Полат.

13 октября Бурназкина родила в туалете в аэропорту турецкой Антальи и бросила ребенка в унитазе. После этого она вместе со своей матерью попыталась сбежать в Россию. Младенца нашли в туалете, а женщин задержали и не пустили на рейс. Против молодой матери возбуждено уголовное дело, она арестована на время расследования. На допросе Екатерина заявила, что не знала о беременности.

В генконсульстве РФ рассказали, что новорожденная девочка проходит лечение, но в целом ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ей оформили гражданство РФ. Дипломаты направили ноту властям Турции о намерении вернуть девочку в Россию.

Ранее сообщалось, что многие захотели удочерить новорожденную девочку, которую россиянка родила и оставила в аэропорту Антальи.

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