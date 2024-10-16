Оставила ребенка в унитазе: россиянка родила в аэропорту в Турции и попыталась сбежать Россиянка родила в аэропорту в Анталье и оставила ребенка в унитазе

Молодая россиянка Екатерина Б. родила в туалете в аэропорту турецкой Антальи и бросила ребенка в унитазе. После этого она вместе со своей матерью попыталась сбежать в Россию — но ребенка нашли, а женщин задержали и не пустили на рейс. Теперь против молодой матери возбуждено уголовное дело, она находится под арестом на время расследования. На допросе Екатерина заявила, что не знала о беременности.

Россиянка Екатерина Б. родила ребенка в туалете аэропорта турецкой Антальи, бросила его и попыталась сбежать в Россию, сообщил местный телеканал T24. По его данным, девушке 28 лет. При этом российское генконсульство сообщало, что она 2006 года рождения — то есть не старше 18 лет.

«Уборщики обнаружили новорожденного в унитазе в туалете для инвалидов вечером 13 октября. Расследование показало, что девушка бросила его там за 12 минут до того, как младенца нашли », — отмечает канал.

После того, как девушка оставила младенца, она быстро направилась к паспортным стойкам вместе со своей матерью Еленой Б. и завершила необходимые для выезда из страны процедуры. Однако турецкая полиция успела их задержать до того, как женщины вылетели в Москву. Их поймали в зале ожидания.

Ребенок жив, его передали медикам, которые оказали ему первую помощь. Сейчас младенца госпитализировали, он останется в больнице, пока состояние не стабилизируется. По данным генконсульства РФ, его жизни ничто не угрожает.

«Узнали о беременности в аэропорту»

Молодую мать тоже доставили в больницу. Ей оказали помощь, а затем перевезли в полицию. Против Екатерины возбудили уголовное дело об «оставлении ребенка в опасности».

«Я не знала, что беременна», — заявила девушка на допросе.

Вечером 14 октября Екатерину приводили в суд, где ее арестовали на время расследования. На кадрах из Турции, где девушку ведут по улице женщины-полицейские, видно, что она плачет.

Как сообщил канал SHOT, Екатерина живет в подмосковной Электростали. Забеременела девушка на новогодних праздниках, но не подозревала о своем положении «из-за лишнего веса». В Турцию прилетела вместе с матерью на отдых, а уже на обратном пути в аэропорту почувствовала боли в животе и зашла в туалет, где и родила.

«И Катя, и мама утверждают, что узнали о беременности только в аэропорту, когда возвращались в Москву <...> Разбираться с перевозкой новорожденного они не планировали и решили просто избавиться от малышки», — пишет SHOT.

Предполагаемый отец ребенка — студент колледжа в Ногинске, ему о положении возлюбленной также не было известно.

При этом канал Readovka предположил, что избавиться от ребенка девушке посоветовала мать.

«Жестокое избавление от дитя женщине предложила провернуть ее же мать Елена — она также предстала на скамье подсудимых» , — говорится в сообщении канала.

Генконсульство РФ находится на связи с задержанными.

Женщины стремятся вычеркнуть ребенка из памяти

В России периодически подают в прессу громкие случаи, когда женщины оставляют своих новорожденных в туалетах, в лесу, выбрасывают в выгребные ямы, мусоропроводы, мусорные контейнеры во дворе. Эксперты связывают это со стремлением матери не просто отказаться от нежеланного ребенка, а полностью скрыть факт беременности.

«Я объясняю это нежеланием матери допустить даже минимальной огласки того, что она родила и отказалась от ребенка. Это общественно порицаемое явление, поэтому женщина стремится вообще вычеркнуть из памяти — в том числе своей — факт рождения ребенка», — пояснила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

При этом никакого наказания за официальный отказ от ребенка не предусмотрено . Женщина после родов просто должна отказаться выписаться из больницы вместе с новорожденным и подписать согласие на усыновление. Впрочем, некоторые матери на этом этапе сбегают.

«Они выходят на крыльцо «покурить» — и больше их никто не видит», — рассказала директор Фонда профилактики социального сиротства, эксперт «Народного фронта» Александра Марова.

В таком случае на ребенка оформят акт о безнадзорности и также попробуют устроить его в другую семью.

Несмотря на отказ от ребенка, биологические матери должны платить алименты , пока его не усыновят или ему не исполнится 18 лет (в случае ребенка-инвалида — пожизненно). Некоторые женщины по этой причине поступают в роддом по поддельным документам или вообще без них.

Также, по мнению Волынец, на отказы от младенцев влияет большое расслоение в российском обществе между богатыми и бедными людьми. «Не все родители уверены, что их ребенок будет обеспечен не хуже, чем у других. И это может в конечном итоге приводить к отказу от ребенка», — отметила омбудсмен.