Россиянку, оставившую новорожденную девочку в аэропорту Антальи, будут судить в Турции

Россиянку Екатерину Бурназкину, которая бросила собственную новорожденную девочку в аэропорту Антальи, будут судить в Турции по местным законам. Об этом сообщила РИА Новости турецкий адвокат Айшегюль Кюбра Полат.

По ее словам, первое заседание суда для рассмотрения по существу дела россиянок ожидается в декабре. Перед судом также предстанет мать женщины.

Полат отметила, что линия защиты будет выстроена на том, что умысла на расправу над малышом не было. По ее словам, пока рано предполагать, о каком сроке наказания может идти речь. При этом на решение суда может повлиять несколько факторов, которые помогут смягчить наказание.

13 октября Бурназкина родила в туалете в аэропорту турецкой Антальи и бросила ребенка в унитазе. После этого она вместе со своей матерью попыталась сбежать в Россию. Младенца нашли в туалете, а женщин задержали и не пустили на рейс. Против молодой матери возбуждено уголовное дело, она арестована на время расследования. На допросе Екатерина заявила, что не знала о беременности.

Генеральное консульство России в Турции вместе с органами опеки ведут работу по оформлению документов для возвращения девочки, оставленной в аэропорту. Как ранее сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, девочка уже получила гражданство РФ, а в ее свидетельстве о рождении сделали отметку, подтверждающую этот статус.

Ранее сообщалось, что многие захотели удочерить новорожденную девочку, которую россиянка родила и оставила в аэропорту Антальи.