ТСН: в Киеве и его пригороде произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве и его пригороде произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в воздушная тревога Киеве начала действовать в 01:03 мск. В Киевской области предупреждение об угрозе с воздуха объявлено с 21:49 мск 8 февраля.

В ночь на 9 января воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.

Незадолго до этого телеканал ТСН сообщал о взрывах в Киеве и его пригороде, а также в Чернигове и Каневе (Черкасская область). Кроме того, взрывы произошли в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины. Какие-либо подробности не сообщались.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее депутат Рады заявил, что Зеленский попытается сорвать мирные переговоры по Украине.