В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве отменена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
При этом предупреждение об угрозе с воздуха действует в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины.
В ночь на 8 февраля в Сумской области Украины произошли взрывы.
Незадолго до этого телеканал ТСН сообщал, что взрывы слышали в Киеве и его пригороде, а также в Чернигове и Каневе (Черкасская область). Кроме того, взрывы произошли в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины. Какие-либо подробности не сообщались.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее депутат Рады заявил, что Зеленский попытается сорвать мирные переговоры по Украине.