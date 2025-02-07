Украинское СМИ сообщило о взрывах в Днепропетровске

В городе Днепропетровске на юго-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Днепре [Днепропетровске]», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:13 по московскому времени.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Днепропетровской области действует с 21:46.

7 февраля глава местной региональной администрации Сергей Лысак заявил, что в Никопольском районе Днепропетровской области обнаружили повреждения на объектах инфраструктуры. При этом он не уточнил тип объектов и какие повреждения на них зафиксировали.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появились подробности о ситуации с укреплениями ВСУ в Днепропетровской области.