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Украинский телеканал сообщил о взрывах в Киеве

ТСН: в Киеве ночью произошли взрывы
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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве и его пригороде ночью произошли взрывы. Об этом сообщает ТСН в своем Telegram-канале.

«Киев и пригород — взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:42 по московскому времени.

По данным телеканала, взрывы слышали также в Чернигове и Каневе (Черкасская область). Какие-либо подробности не сообщаются.

Незадолго до этого издание «Страна.ua» сообщило, что взрывы произошли в городе Днепропетровске на юго-востоке Украины.

1 февраля стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому в населенном пункте Миргород, расположенном в Полтавской области Украины. По данным Telegram-канала «Военная хроника», воздушная гавань подверглась ракетному обстрелу. Также целью российской армии стали объекты военной инфраструктуры в городе Харькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ирландский журналист заявил, что Украина «проиграла войну».

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