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Над Россией за ночь сбили 36 украинских беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 36 украинских дронов над Россией за ночь
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Станислав Красильников/РИА Новости

За минувшую ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, 18 беспилотников сбили над территорией Ростовской области, 11 — над Волгоградской областью, пять — над Белгородской и два — над Краснодарским краем.

Этой ночью Telegram-канал SHOT сообщал, что в Ростове-на-Дону взрывной волной повреждены окна в квартирах многоэтажного дома в микрорайоне Сельмаш на улице Вильнюсской. Громкие звуки слышали в центре города, на Северном и в пригороде — Батайске.

После этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из одной многоэтажки в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА эвакуировали 68 жильцов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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