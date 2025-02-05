Жители Волгограда показали свои дома после массовой атаки БПЛА

Жители Красноармейского района Волгограда показали, как выглядят их дома, дворы и огороды после массовой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кадры опубликовал региональный портал V1.ru.

По словам волгоградцев, они до сих пор находят на земле, крышах и деревьях обломки беспилотников.

В частности, много обломков сбитых дронов лежат во дворах и огородах СНТ «Буревестник».

«На улице Помяловского и Тютчева дворы в этих обломках. По всему поселку во многих местах выбиты окна и остекление теплиц», — сообщили жители поселка.

4 февраля администрация региона сообщила, что на площадке детского лагеря «Орленок» в Красноармейском районе готовятся развернуть пункты временного размещения для проведения работ по ликвидации последствий после атаки украинских беспилотников. По данным городских властей, на данный момент необходимости в эвакуации жителей нет. На местах падения обломков продолжается работа оперативных служб.

В ночь на 3 февраля Волгоград подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Жители города сообщали о серии мощных взрывов и ярких вспышках в небе, особенно в Красноармейском и Советском районах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что падение обломков дронов привело к локальным возгораниям на территории нефтеперерабатывающего завода, но эти возгорания были оперативно ликвидированы.

Ранее в Госдуме объяснили, почему жителей Волгограда не оповестили о налете БПЛА.