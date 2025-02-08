Открытое горение в здании на востоке Москвы ликвидировали

Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

До этого в МЧС заявляли, что при ЧП в этом административном здании пожарные спасли порядка 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спасательных устройств. В экстренных службах рассказали, что за медицинской помощью в результате пожара обратились десять человек, пятеро из которых были госпитализированы.

Пожар в одном из корпусов бывшего Электрозавода в столичном районе Преображенское произошел вечером 8 февраля. Возгорание началось в здании, где находятся студии и творческие мастерские. По информации экстренных служб, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара в здании бывшего Электрозавода.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.