Выросло число обратившихся к медикам при пожаре на востоке Москвы

Число обратившихся к медикам при пожаре на востоке Москвы возросло до 10 человек

Количество людей, обратившихся за медицинской помощью в результате пожара на востоке Москвы, увеличилось до десяти. Пятеро из них были госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

До этого сообщалось, что в здании бывшего электрозавода на востоке Москвы, где произошел пожар, по предварительной информации, людей больше нет.

Пожар в одном из корпусов бывшего Электрозавода в столичном районе Преображенское произошел вечером 8 февраля. Возгорание началось в помещении, где находятся студии и творческие мастерские. В борьбе с огнем участвуют 60 человек и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности.

Следователи завели уголовное дело в связи с пожаром. В СК заявили, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Там добавили, что для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.