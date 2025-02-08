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Уголовное дело возбуждено после пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве

СК завел дело после пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы

Следователи завели уголовное дело в связи с пожаром в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве заявили, что дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Там добавили, что для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

В МЧС России заявляли, что при ЧП в этом административном здании пожарные спасли порядка 80 человек, еще 120 эвакуировали при помощи подъемников и спасательных устройств. Telegram-канал 112 писал, что в результате возгорания пострадали 11 человек.

По информации телеканала «Россия 24», в горящем здании могут находиться около 70 человек, заблокированных огнем, в том числе дети.

Пожар в одном из корпусов бывшего Электрозавода в столичном районе Преображенское произошел вечером 8 февраля. Возгорание началось в помещении, где находятся студии и творческие мастерские. В борьбе с огнем участвуют 60 человек и 16 единиц техники. Пожару был присвоен четвертый (предпоследний) ранг сложности.

Ранее была названа возможная причина пожара в здании бывшего Электрозавода на востоке Москвы.

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