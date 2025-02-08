Из горящей студии танцев в Москве спасли 40 человек, трое госпитализированы

Mash: три человека госпитализированы из загоревшегося на востоке Москвы здания

Из загоревшейся танцевальной студии на востоке Москвы спасли около 40 человек, троих из них госпитализировали из-за отравления угарным газом, сообщает Mash.

Telegram-канал SHOT при этом пишет, что по меньшей мере десять человек пострадали, надышавшись угарным газом.

О возгорании в одном из корпусов бывшего предприятия в столичном районе Преображенское стало известно вечером 8 февраля. В здании находятся фитнес-клуб и танцевальная студия. Из-за пожара внутри оказались заблокированы десятки человек. SHOT утверждает, что возгорание началось во время фотосессии танцоров.

В МЧС России заявили, что пожарные уже прибыли на место происшествия и тушат пожар. В ведомстве уточнили, что к борьбе с огнем привлечены 60 человек и 16 единиц техники. Уровень пожара был повышен до четвертого.

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