Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности пожара в бывшем здании Электрозавода в Москве

SHOT: бывшее здание Электрозавода в Москве загорелось в ходе фотосессии танцоров

Пожар в бывшем здании Электрозавода в Москве, в котором находятся студии и творческие мастерские, произошел во время фотосессии танцоров. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

SHOT писал о 30 людях, заблокированных огнем в танцевальной студии. По данным Telegram-канала Mash, пять человек заблокированы в профессиональной фотостудии Lion.

Телеканал РЕН ТВ сообщал, ссылаясь на источник, что до 10 человек отравились угарным газом в результате пожара.

В МЧС заявляли, что спасатели установили подъемные механизмы для эвакуации людей из загоревшегося здания на Электрозаводской улице. По информации ведомства, с третьего и четвертого этажей бывшего Электрозавода валит черный дым. В ликвидации огня участвуют 29 человек и семь единиц техники.

8 февраля также сообщалось о пожаре в кафе, расположенном в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами