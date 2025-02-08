Стали известны подробности пожара в бывшем здании Электрозавода в Москве

Пожар в бывшем здании Электрозавода в Москве, в котором находятся студии и творческие мастерские, произошел во время фотосессии танцоров. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

SHOT писал о 30 людях, заблокированных огнем в танцевальной студии. По данным Telegram-канала Mash, пять человек заблокированы в профессиональной фотостудии Lion.

Телеканал РЕН ТВ сообщал, ссылаясь на источник, что до 10 человек отравились угарным газом в результате пожара.

В МЧС заявляли, что спасатели установили подъемные механизмы для эвакуации людей из загоревшегося здания на Электрозаводской улице. По информации ведомства, с третьего и четвертого этажей бывшего Электрозавода валит черный дым. В ликвидации огня участвуют 29 человек и семь единиц техники.

8 февраля также сообщалось о пожаре в кафе, расположенном в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии.

Ранее пожар произошел в первом московском небоскребе.