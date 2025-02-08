Людей из загоревшейся студии танцев в Москве эвакуируют при помощи подъемников

В Москве для эвакуации людей из загоревшегося административного здания на Электрозаводской улице установили подъемные механизмы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.

До этого о возгорании в одном из корпусов бывшего предприятия в столичном районе Преображенское написал SHOT. По его информации, в здании находятся фитнес-клуб и танцевальная студия. Из-за пожара в корпусе оказались заблокированы десятки человек.

Источник телеканала РЕН ТВ утверждает, что около десяти из них отравились угарным газом из-за возгорания. В МЧС России заявили, что пожарные уже прибыли на место происшествия и тушат пожар. В ведомстве уточнили, что к борьбе с огнем привлечены 29 человек и семь единиц техники. Уровень пожара был повышен до третьего. Пожарным удалось спасти семь человек, среди них есть ребенок.

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