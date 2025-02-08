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В Москве люди оказались заблокированы в загоревшейся танцевальной студии

SHOT: в Москве около 30 человек заблокированы огнем в танцевальной студии

В одном из корпусов бывшего предприятия на улице Электрозаводской в районе Преображенское в Москве произошел крупный пожар, в здании заблокировано порядка 30 человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, в здании находятся фитнес-клуб и танцевальная студия.

Как заявил телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источник, до десяти человек отравились угарным газом из-за возгорания в бывшем корпусе предприятия.

По данным ГУ МЧС России по столице, с третьего и четвертого этажей валит черный дым. Пожарные уже тушат возгорание. В ликвидации огня участвуют 29 человек и семь единиц техники.

До этого сотрудники экстренных служб потушили пожар в двухэтажном административном здании на Новинском бульваре Москвы. Огонь разгорелся в бойлерном помещении на минус втором этаже. На улицу самостоятельно вышли 14 человек, никого эвакуировать не потребовалось. Никто не пострадал.

Ранее в Красноярском крае начальница сожгла почтовое отделение, чтобы скрыть следы преступления.

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