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В Бурятии горит кафе

В селе Максимиха в Бурятии горит кафе на площади 780 кв. м
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Павел Лисицын/РИА Новости

В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии горит кафе «Империал» на площади 780 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства ГО и ЧС республики.

По его данным, в тушении огня принимают участие десять пожарных, добровольцы и четыре единицы техники. На момент их прибытия здание заведения было полностью охвачено пламенем. Внутри кафе находились газовые баллоны, существовала угроза их воспламенения, а также перехода пламени на стоящие рядом частные постройки.

Возгорание было локализовано. Работы по ликвидации пожара продолжаются. По предварительной информации, в результате происшествия ожоги тела получила одна женщина.

До этого сотрудники экстренных служб потушили пожар в двухэтажном административном здании на Новинском бульваре Москвы. Огонь разгорелся в бойлерном помещении на минус втором этаже. На улицу самостоятельно вышли 14 человек, никого эвакуировать не потребовалось. Никто не пострадал.

Ранее в Красноярском крае начальница сожгла почтовое отделение, чтобы скрыть следы преступления.

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