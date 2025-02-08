В селе Максимиха в Бурятии горит кафе на площади 780 кв. м

В селе Максимиха Баргузинского района Бурятии горит кафе «Империал» на площади 780 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства ГО и ЧС республики.

По его данным, в тушении огня принимают участие десять пожарных, добровольцы и четыре единицы техники. На момент их прибытия здание заведения было полностью охвачено пламенем. Внутри кафе находились газовые баллоны, существовала угроза их воспламенения, а также перехода пламени на стоящие рядом частные постройки.

Возгорание было локализовано. Работы по ликвидации пожара продолжаются. По предварительной информации, в результате происшествия ожоги тела получила одна женщина.

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