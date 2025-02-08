Названо число пострадавших при пожаре в здании московского Электрозавода

Mash: 15 человек пострадали при пожаре в здании Электрозавода в Москве

При пожаре в здании Электрозавода в Москве пострадали 15 человек, двое из которых — дети. Все они надышались угарным газом, пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, пять человек заблокированы в профессиональной фотостудии Lion.

Телеканал РЕН ТВ сообщает со ссылкой на источник, что до 10 человек отравились угарным газом в результате пожара.

SHOT пишет о 30 людях, заблокированных огнем в танцевальной студии.

В МЧС заявили, что спасатели установили подъемные механизмы для эвакуации людей из загоревшегося здания на Электрозаводской улице. По информации ведомства, с третьего и четвертого этажей Электрозавода валит черный дым. В ликвидации огня участвуют 29 человек и семь единиц техники.

Ранее в самарской многоэтажке произошел пожар после взрыва.