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Режим ЧС ввели в одном из районов Ростова-на-Дону после атаки дронов

Слюсарь: режим ЧС введен в Первомайском районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА
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Telegram-канал «Юрий Слюсарь»

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Первомайском районе Ростова-на-Дону на территории многоквартирных домов, получивших повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Решение о введении особого режима было принято на внеплановом заседании комиссии по ЧС.

По словам Слюсаря, после обследования территории Следственным комитетом коммунальщики могут начать восстановительные работы.

Специалисты аварийных служб проверили состояние труб и газового оборудования в квартирах поврежденных домов. Подача газа осуществляется в обычном режиме.

Слюсарь отметил, что администрация района проводит поквартирный обход.

«Организован оперативный штаб по приему заявлений от жителей и работа комиссии по оценке материального ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь», — написал он.

Ночью в результате атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону в нескольких многоэтажных домах выбило стекла. Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника в небе над городом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростове-на-Дону частично ограничили движение транспорта после атаки дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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