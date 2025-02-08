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В Ростове-на-Дону в результате атаки дронов выбило стекла в жилых домах

Shot: над Ростовом-на-Дону прогремели не менее пяти сильных взрывов
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Inna Varenytsia/Reuters

В результате атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону в нескольких многоэтажных домах выбило стекла, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, взрывной волной повреждены окна в квартирах микрорайона Сельмаш на улице Вильнюсская. Громкие звуки слышали в центре города, на Северном и в пригороде — Батайске.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу, что слышали не менее пяти взрывов.

Официальных комментариев по ситуации пока нет.

В ночь на 8 февраля силы ПВО сбили три беспилотника в небе над Ростовом-на-Дону.

Накануне Минобороны заявило, что над Белгородской областью уничтожены три украинских дрона. В начале месяца беспилотник ВСУ ударил по маршрутке в этом же регионе, ранения получили водитель и пассажирка.

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.

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