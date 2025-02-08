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В Ростове-на-Дону частично ограничено движение транспорта после атаки дронов

Скрябин заявил, что в Ростове-на-Дону частично ограничено движение транспорта
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Telegram-канал «Baza»

На месте падения сбитых беспилотников ВСУ в Ростове-на-Дону введено временное ограничение движения транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил и.о. главы администрации города Александр Скрябин.

«Ограничено движение транспортных средств по ул. 1-й Конной Армии от 29 дома до пересечения с ул. Пановой», — написал он.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал, добавил Скрябин.

До этого в результате атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону в нескольких многоэтажных домах выбило стекла.

В ночь на 8 февраля силы ПВО сбили три беспилотника в небе над Ростовом-на-Дону.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.

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Атаки БПЛА на Россию
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