После атаки БПЛА в Ростове-на-Дону пройдет заседание комиссии по ЧС

Внеплановое заседание комиссии по ЧС пройдет в администрации Ростова-на-Дону после атаки дронов в ночь на 8 февраля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Муниципальные комиссии начнут работу по фиксации нанесенного ущерба сегодня же», — сообщил глава региона.

До этого в результате атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону в нескольких многоэтажных домах выбило стекла.

В ночь на 8 февраля силы ПВО сбили три беспилотника в небе над Ростовом-на-Дону.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дроны ВСУ атаковали предприятие и грузовой автомобиль в Белгородской области.